Hmpv, dalla Cina il metapneumovirus umano: cos’è, sintomi e come si trasmette

Dopo la pandemia da Covid-19, un altro virus sta registrando un aumento del numero di casi in alcune città della Cina: si tratta dell’Hmpv, l’epidemia di metapneumovirus umano dai sintomi molto simili a quelli dell’influenza ma che può degenerare in bronchiti e polmoniti.

Virus Hmpv: cos’è e sintomi

“L’Hmpv è un virus respiratorio appartenente alla famiglia Paramyxoviridae, nel genere Metapneumovirus. È stato identificato per la prima volta nel 2001 e da allora è stato riconosciuto come una causa significativa di infezioni respiratorie acute nei bambini, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario compromesso” – si legge nel primo articolo italiano sul tema inviato per la pubblicazione a The Lancet Infectious diseases da Francesco Branda dell’università Campus Bio-Medico di Roma, insieme a Massimo Ciccozzi e a Fabio Scarpa.

“Il nostro gruppo di ricerca sta raccogliendo e rendendo disponibili alla comunità scientifica i dati dai report dell’Istituto Superiore di Sanità sul metapneumovirus e altri virus respiratori. Il nostro lavoro ha incluso la raccolta di dati riguardanti il numero di campioni, sequenze e rilevamenti di metapneumovirus, disponibili a partire dalle stagioni influenzali 2022-2023, con numeri che mostrano un’incidenza crescente di casi in diverse settimane dell’anno“.

Il virus si trasmette soprattutto attraverso goccioline respiratorie ma è possibile contagiarsi anche tramite il contatto con le superfici contaminate. Quanto ai sintomi tipici dell’infezione, il virus si manifesta principalmente tramite “febbre, tosse, difficoltà respiratorie e il respiro sibilante”. Nell’articolo si sottolinea che 3

Al momento, tuttavia, non sussiste nessun allarme, soprattutto per l’Italia. Le ricerche serviranno ad arginare la diffusione incontrollata dell’epidemia