HMPV, l’incubo pandemia spaventa la Cina: nuovo lockdown in arrivo nel 2025? Cosa sappiamo

Nel 2019, il mondo ha assistito all’emergere del peggior virus nella storia dell’umanità: il SARS-CoV2, l’agente eziologico del COVID-19. Rilevato per la prima volta nella città cinese di Wuhan, il virus COVID-19 si è diffuso in tutto il mondo, uccidendo milioni di persone.

L’epidemia, capace di provocare gravi malattie respiratorie simili a sintomi di polmonite, ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiararla pandemia nel giro di poche settimane a causa del suo allarmante tasso di trasmissione.

Mentre il mondo continua ad affrontare le devastanti conseguenze del Covid-19, sono emersi rapporti sulla diffusione di un altro virus mortale in Cina (con sintomi simili a quello del Covid), sollevando nuove preoccupazioni su una potenziale crisi sanitaria e su un blocco completo per contenere il contagio. la diffusione.

L’HMPV si diffonde in Cina, il mondo trema: pandemia e lockdown alle porte nel 2025?

Secondo i rapporti, un virus mortale, chiamato metapneumovirus umano o HMPV, si sta diffondendo rapidamente in tutte le province cinesi, lasciando migliaia di persone in fila negli ospedali alla ricerca di bombole di ossigeno e letti di terapia intensiva.

Identificato per la prima volta nel 2001 da ricercatori olandesi, gli esperti ritengono che il virus probabilmente circola tra le popolazioni umane da decenni. Il virus HMPV appartiene alla famiglia Pneumoviridae, che comprende altri agenti patogeni respiratori come il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Ci sarà un altro lockdown a causa dell’epidemia di HMPV?

Ci stiamo dirigendo verso un altro lockdown mondiale a causa di questa nuova minaccia virale?

Parlando ai media, il dottor Atul Goel, funzionario della Direzione generale dei servizi sanitari (DGHS), ha chiesto alle persone di non farsi prendere dal panico per la diffusione del metapneumovirus umano (HMPV) in Cina.

“Ci sono notizie che circolano su un’epidemia di Metapneumovirus in Cina. Vorrei essere molto chiaro al riguardo. Il Metapneumovirus è come qualsiasi altro virus respiratorio che causa il comune raffreddore, e negli anziani e nei giovanissimi potrebbe causare l’influenza o sintomi simili”, ha detto il dottor Goel.

Parlando di un altro lockdown in vista, i funzionari hanno dichiarato che l’India non ha ancora pianificato alcun blocco a causa del virus HMPV in Cina.

Virus HMPV in Cina: cosa sappiamo finora

Il Centro statunitense per il controllo delle malattie ha classificato l’HMPV come un virus respiratorio che causa infezioni delle vie respiratorie superiori e inferiori.

Secondo il CDC, questo virus colpisce principalmente individui di tutte le fasce d’età, con i bambini piccoli, gli anziani e le persone con un sistema immunitario compromesso che sono i più vulnerabili.

Parlando della disponibilità di vaccini per combattere questo virus, il CDC ha chiarito che attualmente non esiste un trattamento antivirale o un vaccino specifico disponibile per le infezioni da HMPV. La gestione della malattia si concentra principalmente sull’alleviamento dei sintomi e sulla fornitura di cure di supporto.