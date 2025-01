Fuga di ammoniaca dalla fabbrica, nube tossica e una vittima: è morto un 19enne

Una fuga di ammoniaca si è verificata nel pomeriggio di ieri all’interno di un impianto di un’azienda alimentare situata nella zona industriale di Gricignano di Aversa, nel Casertano, causando il decesso di Patrizio Spasiano, un ragazzo che stava effettuando lavori di manutenzione nella fabbrica, morto a soli 19 anni.

Fuga di ammoniaca a Gricignano: è morto un ragazzo di 19 anni

Verso le ore 16 circa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta si sono precipitati sul posto per gestire la grave dispersione di ammoniaca generata dalla sala macchine dell’azienda. In supporto sono intervenuti anche Nuclei Batteriologico Chimico Nucleare di Napoli e Caserta, con il supporto di un carro autoprotettori e un’autobotte.

Fin da subito è stata localizzata la presenza di una persona all’interno dell’impianto ma, a causa della densa nube tossica sprigionata dalla fuga, il recupero si è reso abbastanza complicato. Per motivi di sicurezza anche l’intera zona circostante è stata evacuata ed ai cittadini di Gricignano è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse, spegnere sistemi di ventilazione che prendono aria dall’esterno, evitare di uscire all’aperto se non necessario.

Poco dopo è stata data notizia del decesso del giovane Patrizio Spasiano, residente a Napoli, che si trovava in quella fabbrica come dipendente di una ditta esterna, per effettuare alcuni lavori di manutenzione. Pare si trovasse al lavoro vicino ad un serbatoio quando si sarebbe verificata la perdita di ammoniaca. I tre colleghi che erano con lui sarebbero riusciti a scappare mentre Patrizio sarebbe rimasto intrappolato e ritrovato privo di vita su un’impalcatura.