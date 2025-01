Tragedia in Campania, auto precipita in un sottopasso: muore 34enne

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio 2025, una tragedia ha colpito la comunità di Casal Velino, nel Cilento, quando un giovane di 34 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’evento si è verificato poco prima della mezzanotte nella frazione Marina di Casal Velino, in prossimità di una rotatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, identificato come F.D. e di origine rumena, era alla guida di una Suzuki Swift.

Incidente stradale Casal Velino, muore 34enne di nazionalità rumena

Proveniente da Ascea, avrebbe affrontato la rotatoria in maniera pericolosa, tagliandola e perdendo il controllo del veicolo. L’auto è sbandata, finendo sul marciapiede e abbattendo una ringhiera prima di terminare la sua corsa in modo violento.

Il sinistro ha attirato immediatamente l’attenzione delle autorità e dei soccorsi. Sanitari della Misericordia di Ascea e un’automedica da Vallo della Lucania sono intervenuti sul posto con tempestività, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato fatale, causando la morte sul colpo.

I Carabinieri della stazione di Vallo della Lucania e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e per ricostruire la dinamica dell’incidente, che resta ancora sotto indagine per stabilire con precisione le cause dell’accaduto.

La comunità di Casal Velino è stata profondamente scossa da questa perdita, ricordando il giovane come una persona stimata e benvoluta. Le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia, mentre continuano le indagini per comprendere meglio le dinamiche di questo tragico evento.

Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree rurali e urbane, sottolineando l’importanza di una guida prudente e rispettosa delle regole del codice della strada, specialmente in condizioni di traffico notturno o su tratti stradali complessi come le rotatorie.