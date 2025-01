È Napoli la città dove si mangia meglio al mondo: pizze, parmigiane e babà battono tutti

Napoli conquista ancora una volta il primo posto della classifica delle 100 città del mondo dove si mangia meglio per la stagione 2024/2025 stilata da Taste Atlas, una delle più celebri guide del mondo del food.

Taste Atlas, città dove si mangia meglio: vince Napoli

La celebre piattaforma ha individuato le prime 100 Regioni del mondo che hanno ottenuto il miglior punteggio in base alle pietanze locali: a conquistare la vetta della classifica è la Campania con pizze, spaghetti alle vongole, insalata caprese, linguine allo scoglio, sfogliatelle, pastiera, mozzarella di bufala e tanto altro.

A chiudere il podio Peloponneso (Grecia) ed Emilia Romagna che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto. Seguono Sichuan (Cina), le Cicladi e Creta (Grecia), Punjah (India), Toscana, Alentejo (Portogallo), Macedonia (Grecia).

Taste Atlas ha incoronato anche la città dove si mangia meglio in assoluto: si tratta di Napoli che batte tutte le più grandi metropoli del mondo non solo con la pizza, Margherita e Marinara in primis, ma anche con calzoni, lasagne, pizze fritte, casatielli, calamarate, impepate di cozze, sfogliatelle, struffoli, ragù, genovese, graffe, zeppole, parmigiana, pasta e fagioli, pasta e patate e tante altre prelibatezze.

Subito dopo Napoli si collocano Milano, Bologna, Firenze, Mumbai (India), Roma, Parigi (Francia), Vienna (Austria), Torino e Osaka (Giappone). Tra i ristoranti leggendari del mondo c’è L’Antica Pizzeria da Michele a Napoli che conquista il secondo posto della classifica globale. La cucina italiana conquista l’argento, posizionandosi subito dopo quella greca. Infine tra i 100 piatti più apprezzati al mondo non può mancare la pizza napoletana, preceduta soltanto dalla Lechona (un piatto a base di carne di maiale originario della Colombia).

“Napoli conquista il mondo posizionandosi al primo posto nella classifica di Taste Atlas come miglior città in cui mangiare, con il massimo dei voti. La nostra tradizione gastronomica ha convito tutti, con piatti iconici come pizza Margherita, sfogliatella, gnocchi alla sorrentina, spaghetti con le vongole e zeppole. Vieni a scoprire il sapore della nostra città” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.