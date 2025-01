Fontane Danzanti al Maximall Pompeii, quando ammirare lo spettacolo mozzafiato: orari

A poche settimane dall’apertura del nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, si registrano già grandi flussi di visitatori che, oltre ad aggirarsi tra negozi e concedersi pause di gusto nell’area food, hanno particolarmente apprezzato lo spettacolo delle fontane danzanti: di seguito si riportano giorni e orari precisi per assistere allo show, così da arrivare in tempo ad occupare il proprio posto a sedere o sugli spalti.

Spettacolo fontane danzanti al Maximall Pompeii: tutti gli orari

Nel bel mezzo della piazza-anfiteatro esterna della struttura, ogni giorno, sia nelle ore diurne che in quelle serali, prende vita lo spettacolo delle fontane danzanti, uno show mozzafiato che si avvale di sorprendenti effetti scenografici proprio come avviene nelle grandi città del mondo, da Dubai a Barcellona fino a Bangkok.

Il getto d’acqua delle fontane raggiunge altezze considerevoli, muovendosi sinuosamente al ritmo della musica, in un trionfo di colori. Si tratta di una delle attrazioni principali del nuovo Maximall che, a partire dalla giornata inaugurale, continua a registrare numerose presenze, rendendo indimenticabile l’esperienza di shopping all’interno del grande centro commerciale, tra i più belli e moderni d’Europa.

Gli spettacoli delle fontane danzanti si svolgono tutti i giorni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 14:00, 19:30 e 21:00; il sabato e la domenica alle ore 13:30, 14:30, 19:30 e 21:00. Ovviamente, nelle fasce orarie serali, è possibile apprezzare maggiormente anche il fascio di colori sprigionato dal movimento dell’acqua.

Oltre all’area esterna, l’innovativo polo commerciale ospita circa 200 brand nazionali e internazionali, un hotel Marriott di 135 camere, un auditorium con cinema, teatro e sala conferenze, un’area food con 30 ristoranti, un parco verde attrezzato con veduta sul Golfo di Napoli e un parcheggio. Il tutto sotto una copertura realizzata interamente in vetro.

L’elenco completo dei negozi comprende anche speciali new entry che per la prima volta fanno il loro ingresso nel Napoletano (o addirittura in Italia). Tra queste Lefties, la catena low-cost del gruppo Zara, oppure Hamleys, il negozio di giocattoli più bello e famoso del mondo, fondato nel Regno Unito.