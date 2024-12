Nel Napoletano apre Lefties, il “gemello” super economico di Zara: è il primo store in Italia

Per la prima volta in Italia approda Lefties, la celebre catena spagnola di abbigliamento e accessori, nonché brand low-cost del colosso Zara, che inaugura il suo primo negozio nel nostro Paese scegliendo proprio la provincia di Napoli: lo store ha aperto ufficialmente al pubblico nella mattinata di oggi, 14 dicembre, all’interno del nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata.

Lefties apre al Maximall Pompeii: è il gemello di Zara

Dopo una serie di rinvii, il nuovo polo dello shopping, tra i più grandi e moderni d’Europa, ha accolto per la prima volta il pubblico, giusto in tempo per il periodo natalizio. Al suo interno sarà possibile trovare oltre 140 negozi e 30 aree ristorative oltre ad un grande spazio all’aperto dove poter ammirare lo spettacolo delle fontane danzanti, sulla scia di Dubai e Bangkok.

Il Maximall dispone di un vero e proprio parco urbano oltre che di un cinema, un teatro, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli e un Moxy Hotel, un lussuoso albergo della catena Marriott. Diversi i brand affermati e internazionali presenti all’interno del centro con alcuni che fanno per la prima volta il loro ingresso in Campania o addirittura in Italia: oltre ad Hamleys, il negozio di giocattoli più bello al mondo che dal Regno Unito si è esteso in tutto il mondo, si fa spazio anche Lefties, il “gemello” di Zara dai prezzi economici.

Lefties è il negozio più accessibile del gruppo Inditex, una sorta di “outlet” di Zara che il gruppo ha deciso di rilanciare, generando nuovi punti vendita, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo shopping low-cost, senza rinunciare allo stile e alla qualità dei prodotti.

Il brand propone un vasto assortimento di abbigliamento, intimo, pigiami, scarpe, borse e accessori per donne, uomini e bambini. In questo periodo estesa è l’offerta anche di prodotti e accessori natalizi, in vista delle imminenti festività. Si tratta della prima apertura italiana del brand che ha già riscosso grande successo nei negozi fisici inaugurati in diversi paesi del mondo e online.