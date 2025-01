Napoli, massacra di botte il figlio 15enne perché gay: “Ti uccido”

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno arrestato un uomo di 48 anni per vessazioni sul figlio di 15 anni. Il padre, infatti, era violento ed è giunto a minacciare di morte il ragazzo a causa del suo orientamento sessuale.

Padre minaccia di morte il figlio perché gay

Le minacce di morte sarebbero giunte perfino mentre il 15enne era a scuola, tramite dei messaggi inviati su WhatsApp. Da quanto emerso, il minore, nei giorni scorsi, sarebbe stato anche picchiato con una chiave meccanica. Le lesioni riportate al volto, al collo e alle gambe, sono state ritenute guaribili in 3 giorni. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita, tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

Episodi del genere non sono, purtroppo, casi isolati e destano parecchia preoccupazione, specialmente quando sono coinvolti giovani in età adolescenziale. Non mancano casi in cui questi ultimi giungono a compiere azioni autolesioniste, anche estreme, non avendo modo né il coraggio – probabilmente – di chiedere aiuto. Chiunque si trovi a vivere circostanze simili non deve temere di rivolgersi e chiedere aiuto ad amici, insegnanti o alle autorità.