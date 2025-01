Arriva il Bonus Elettrodomestici 2025: quando e come richiederlo

Con la legge di Bilancio 2025, è stato introdotto il Bonus Elettrodomestici, una misura lanciata per favorire il rinnovamento delle apparecchiature domestiche agevolando, allo stesso tempo, le aziende europee che operano nel settore.

Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo

Si tratta di un incentivo che garantisce un parziale rimborso ai cittadini che acquistano determinate tipologie di elettrodomestici. La somma erogata varia in base al reddito del nucleo familiare interessato, con l’obiettivo di sostenere in particolar modo le fasce di popolazione in condizione di svantaggio economico.

“L’agevolazione si presenta particolarmente vantaggiosa, con un rimborso del 30% sul prezzo d’acquisto che può arrivare fino a 100 euro per tutti i nuclei familiari. Per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo sale a 200 euro, confermando l’attenzione particolare verso le fasce di reddito più contenute” – ha spiegato Simona Volpe dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il bonus potrà essere richiesto per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Non si tratta però di un’agevolazione per qualsiasi apparecchio: gli elettrodomestici dovranno essere di classe energetica B o superiore e, aspetto particolarmente rilevante, dovranno essere prodotti in Europa. Inoltre, sarà necessario procedere alla sostituzione contestuale del vecchio apparecchio, promuovendo così un corretto processo di smaltimento e riciclo” – ha continuato.

“Il bonus sarà valido per tutto il 2025 ma è fondamentale prestare attenzione alle tempistiche: le modalità operative verranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con l’introduzione di un sistema di click-day per la presentazione delle domande. Un decreto congiunto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero dell’Economia e delle Finanze definirà in dettaglio i criteri di accesso, le modalità di erogazione e le procedure per la richiesta di bonus” – ha concluso.

Bisognerà, dunque, attendere il decreto e l’avvio della giornata del click-day che quasi sicuramente dovrebbe tenersi entro la fine del mese di febbraio. Fondamentale sarà la rapidità dell’utente in quanto le risorse messe a disposizione potrebbero ben presto esaurirsi.