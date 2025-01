Arriva il Bonus per chi possiede un animale domestico: requisiti e come richiederlo

Confermato anche per il 2025 il Bonus Animali Domestici, l’agevolazione pensata per tutti coloro che possiedono specifici tipi di animali che garantisce detrazioni fiscali legate a visite specialistiche, operazioni chirurgiche, esami di laboratorio, farmaci prescritti e altre spese.

Bonus Animali Domestici 2025: requisiti e come funziona

I beneficiari del Bonus avranno diritto ad una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie, consentita entro un massimo di spesa pari a 550 euro annui, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Nello specifico, per poter ottenere la detrazione per l’acquisto di medicinali, bisogna raggiungere almeno la soglia dei 129,11 euro.

Tra i requisiti richiesti per ottenere il bonus: età pari o superiore ai 65 anni; Isee non superiore a 16.215 euro; residenza in Italia; animali domestici regolarmente registrati all’Anagrafe degli animali d’affezione. A beneficiare del bonus saranno soltanto alcune categorie specifiche di animali ovvero cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Per rettili, anfibi e invertebrati la misura potrebbe non essere applicata.

Per richiedere il Bonus basterà allegare all’interno della dichiarazione dei redditi tutte le spese mediche affrontate durante l’anno per il proprio animale domestico, con tanto di scontrini, ricevute di pagamento e tutta la documentazione necessaria ad accertare il pagamento, provvista di codice fiscale del proprietario.

Intanto è stato rinnovato anche il Bonus Elettrodomestici 2025, una misura lanciata per favorire il rinnovamento delle apparecchiature domestiche agevolando, allo stesso tempo, le aziende europee che operano nel settore.