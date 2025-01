Abusi sessuali su un ragazzino, si indaga su un prete del Napoletano: via alle perquisizioni

Sarebbe stata presentata una denuncia a carico di un sacerdote di Ischia che potrebbe essere implicato in una vicenda di abusi sessuali su un minore. La magistratura sta indagando sul caso ma al momento resta una semplice ipotesi da confermare o smentire.

Ischia, abusi sessuali su un minore: indagato un sacerdote

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli sarebbe partita da una denuncia molto chiara e dettagliata che avrebbe spinto l’autorità giudiziaria a disporre una perquisizione presso l’abitazione del prelato.

Pare che le autorità si siano indirizzate soprattutto su una serie di supporti elettronici in possesso del prete, come il suo computer personale e il cellulare. L’ipotesi, ancora tutta da confermare, è quella di reati sessuali ai danni di un ragazzino. Il materiale contenuto dai dispositivi elettronici è al vaglio ai periti incaricati dalla Procura.

“Alcuni organi di stampa locali riferiscono di un mandato di perquisizione e sequestro ai danni di un sacerdote ischitano, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Il vescovo, informato della vicenda direttamente dal sacerdote, esprime fiducia nell’operato della magistratura. La delicatezza di questa fase preliminare chiama tutti a quel senso di responsabilità e rispetto verso i vari soggetti coinvolti” – si legge nella nota diffusa dalla Diocesi di Ischia.

Soltanto pochi giorni prima un altro sacerdote ischitano è finito al centro delle polemiche per essersi dimesso dopo aver iniziato una relazione con una donna, sposata e madre di due figli. Intanto, per quanto riguarda il reato di violenza sessuale sui minori, le indagini proseguono anche sulla professoressa di sostegno in servizio presso la scuola di Castellammare di Stabia che attualmente si trova in carcere.