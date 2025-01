Tragedia in Campania, precipita dal tetto della sua casa e muore a 53 anni: aveva 4 figli

Si terranno oggi, lunedì 27 gennaio, a Sant’Agata de’ Goti (in provincia di Benevento) i funerali di Clemente Petti, il poliziotto precipitato dal tetto nella mattinata di ieri e morto all’età di 53 anni.

Poliziotto precipitato dal tetto: morto a 53 anni

Si sarebbe trattato di un fatale incidente avvenuto alla frazione Faggiano, proprio presso l’abitazione della vittima. Stando a quanto emerso pare che il 53enne si trovasse sul tetto per effettuare un intervento di manutenzione alla canna fumaria quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato.

Sul posto sono giunti i vigili urbani di Sant’Agata de’ Goti, i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del poliziotto. Il suo corpo giaceva, infatti, già privo di vita nel cortile dell’abitazione.

L’agente prestava servizio a Caserta, nella squadra a cavallo della Polizia di Stato. Lascia sua moglie e i loro quattro figli. Il corteo funebre partirà alle ore 14:30 dall’abitazione della vittima per poi raggiungere la chiesa di San Tommaso d’Aquino dove, dalle ore 15, avrà inizio la cerimonia religiosa.

“Il S.I.A.P Caserta si stringe forte alla perdita dell’A.C.C. Petti C. Caro collega, amico. Arrivederci amico” – si legge nel messaggio di cordoglio postato sui social dal Sindacato Italiano Appartenenti Polizia La Base Lotta per La Base.