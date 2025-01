VIDEO/ Stash e Sal Da Vinci provano per Sanremo: spettacolo napoletano con Rossetto e Caffè

Sono stati ormai svelati i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 che darà spazio ad un vero e proprio tormentone napoletano: sarà Sal Da Vinci, con la sua Rossetto e Caffè, ad accompagnare i The Kolors che hanno voluto condividere con i propri fan alcune foto scattate durante le prove.

Rossetto e Caffè, Sal Da Vinci a Sanremo con i The Kolors

“Non vediamo l’ora di portarla su quel palco…Sal, sì o cor” – si legge nel post diffuso sui canali social ufficiali del gruppo campano, capitanato dal celebre Stash, che gareggerà tra i big di questa settantacinquesima edizione del Festival.

“Non si può spoilerare troppo, ma posso dire che sono troppo felice di come stia venendo fuori la cover di Sanremo. Non vedo l’ora di farvela ascoltare” – ha continuato il frontman del gruppo, pubblicando diversi scatti che lo ritraggono in compagnia di Sal Da Vinci, direttamente in sala di registrazione.

Il singolo di Sal Da Vinci, che continua a spopolare raggiungendo enorme consenso, sarà riproposto sul palco del teatro Ariston in una nuova veste, confondendosi con lo stile pop dei The Kolors. Si tratta di uno dei momenti più attesi della kermesse come dimostrano gli innumerevoli commenti rilasciati sotto il post della band.

Tra gli altri artisti campani che si esibiranno sul palco dell’Ariston da concorrenti ci sono Massimo Ranieri e Rocco Hunt. Entrambi per la serata delle cover hanno scelto di omaggiare il grande Pino Daniele: Ranieri intonerà il capolavoro Quando, accompagnato da I Neri per Caso, mentre Hunt canterà Yes I Know My Way con il rapper partenopeo Clementino.