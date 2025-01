Chi era Fabio Postiglione, il giornalista di 44 anni morto: amava la sua Napoli e gli azzurri

A seguito di un tragico incidente avvenuto a Milano, ha perso la vita Fabio Postiglione, un giornalista originario di Napoli, morto all’età di 44 anni.

Incidente a Milano, è morto il giornalista Fabio Postiglione

Stando a quanto emerso, Fabio si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato lo schianto mortale. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarlo: le lesioni riportate si sarebbero rivelate troppo gravi.

Giornalista professionista dal 2009, Postiglione, nel corso della sua carriera, a Napoli ha lavorato sia per il quotidiano Roma che per Il Corriere del Mezzogiorno. Nel 2020 si è trasferito a Milano per approdare a Il Corriere della Sera.

“Eri contagioso, veniva naturale cercarti, essere contenti di trovarti in redazione, di incrociarti per caso, aspettare quel che avevi da dire, che si trattasse di lavoro o qualsiasi altra cosa. Da quando sei entrato alle cronache del Corriere della Sera, un anno e due mesi fa, credo avessimo tutti l’impressione che fosse arrivato il migliore” – ha scritto un collega.

“Sentirti parlare di Napoli, che tanto ti aveva dato e tanto ti aveva fatto soffrire, del lavoro nella tua città, oppure del Napoli, era una delle cose più belle che potessero capitare. I tuoi racconti, sempre con gli occhi che brillavano. Napoletanità tanta, tantissima, unita a una persona limpida e felice di provare emozioni, anche su quella Yamaha che tanto avevi voluto. Un buono, mai docile, mai banale. Mi era sembrato così facile e veloce iniziare a pensarti come un amico, più che un collega. Entrare nel giornale non sarà più la stessa cosa”.

Un amore per la sua città e la squadra azzurra che emerge anche dai suoi canali social: proprio nella sua immagine di copertina di Facebook spicca il Vesuvio, mentre diversi post sono dedicati al Calcio Napoli.