Donato in lacrime per la mamma morta: “Giustizia fatta ma tu non tornerai. Ti amerò sempre”

Napoli – Subito dopo la condanna all’ergastolo di Stefania Russolillo per la morte di Rosa Gigante, Donato De Caprio, figlio della vittima nonché titolare della salumeria Con Mollica o Senza, è intervenuto sui social commentando la sentenza e dedicando un panino a sua mamma.

Napoli, Donato dedica un panino alla mamma morta

Era il 2023 quando Rosa Gigante, 72 anni e ipovedente, era stata brutalmente strangolata all’interno della sua abitazione di Pianura. La Corte d’Assise ad oggi ha condannato all’ergastolo Stefania Russolillo, una donna di 48 anni, vicina di casa della Gigante.

L’accusata dovrà rispondere di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata e tentata distruzione del cadavere in quanto si sarebbe intrufolata nell’abitazione della vittima per portare via gioielli e soldi per poi tentare di bruciare il cadavere della donna dopo averla strangolata con un tubicino di gomma.

“Dopo quasi due anni giustizia è fatta. Sono passati quasi due anni da quel brutto giorno, 18 aprile, e finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Oggi voglio fare questo panino come ricordo. Dovremmo essere felici ma ovviamente non lo siamo perché mia mamma non può tornare un’altra volta indietro” – ha detto Donato nel video diffuso dopo la sentenza.

“Ora voglio ricordare mia mamma con il suo panino preferito. Mamma questo è il tuo panino preferito, non sei riuscita a mangiarlo per colpa di questa brutta storia. Eccolo qua mamma, giustizia fatta. Ti amerò per sempre“ – ha concluso.