Arriva il Ponte di Woejkoff, ondata di gelo russo-siberiano in Campania: da quando

Stando alle previsioni meteo, con l’inizio di febbraio è atteso l’arrivo del vero inverno in Italia, con il fenomeno del Ponte di Woejkoff che darà il via ad un’ondata di gelo anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva il Ponte di Woejkoff: gelo anche in Campania

Secondo gli ultimi aggiornamenti de Il Meteo, ben presto l’intero paese cadrebbe nella morsa del freddo artico, proveniente direttamente dalla Russia. Si realizzerebbe, così, l’ipotesi del Ponte di Woejkoff che si verifica quando l’alta pressione delle Azzorre si allunga dall’Atlantico fino a raggiungere la Scandinavia, saldandosi in parte con l’alta pressione russo-siberiana. Di qui si originerebbe un flusso gelido capace di far crollare letteralmente le temperature, accompagnandosi a possibili tempeste di neve.

Un fenomeno che potrebbe interessare l’Italia nelle prossime settimane, scatenando una vera e propria ondata di gelo: la data da cerchiare è quella del 10 febbraio quando masse d’aria polari potrebbero fare il loro ingresso nel nostro paese dando il via ad una nuova parentesi molto fredda e perturbata.

Di conseguenza si assisterebbe ad tracollo delle temperature e un ritorno della neve anche a bassissima quota. Un quadro climatico che si estenderebbe a tutta la settimana, rendendo particolarmente rigido questo inizio di febbraio. Vista la distanza temporale, tuttavia, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.

Cos’è il Ponte di Woejkoff

Il ponte di Woejkoff (chiamato anche Voejkov o Woeikoff) è una figura altopressoria che si instaura per unione di due anticicloni, in genere parte dall’anticiclone subtropicale, formando la bolla di alta pressione sulla pensiola scandinava e prosegue l’aggancio di quello azzorriano, formando così un blocco alle perturbazioni atlantiche. Prende il nome dello scienziato russo Aleksandr Ivanovic Voejkov.