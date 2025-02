Portici, Lorenzo colpito da un malore improvviso nel bagno di casa: è morto a 24 anni

Portici in lutto per la scomparsa di Lorenzo Lubrano, un ragazzo di soli 24 anni ritrovato morto nel bagno di casa, nella mattinata di sabato: stando a quanto emerso, il giovane sarebbe deceduto per cause naturali, forse per un malore che lo avrebbe colpito improvvisamente.

Portici, addio a Lorenzo Lubrano: morto a 24 anni

Lorenzo studiava Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli e a breve avrebbe coronato il suo sogno di diventare un medico. A trovarlo privo di vita, all’interno dell’appartamento di famiglia, sarebbero stati proprio i genitori.

Il 24enne sarebbe deceduto a seguito di un malore, forse un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo. Subito dopo la tragedia, in tanti sui social hanno voluto ricordare Lorenzo ed esprimere il proprio cordoglio alla famiglia.

“Il Forum dei Giovani di Portici si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Lorenzo Lubrano. Un ragazzo d’oro, sempre dedito alle sue passioni, alla famiglia e agli amici, che lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Che il suo ricordo possa rimanere vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo” – è il post del Forum dei Giovani di Portici.

“Il Portici 1906 si stringe commosso attorno alla famiglia di Lorenzo Lubrano, giovane studente scomparso per un malore improvviso sabato mattina. Questa vittoria è dedicata a te” – si legge sui canali social ufficiali del Portici 1906.