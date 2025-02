Mercato Napoli tra poche luci e molte ombre, Manna racconterà tutto in conferenza stampa: quando

Giovanni Manna in conferenza stampa

Il direttore sportivo Giovanni Manna interverrà domani, mercoledì 5 febbraio, in conferenza stampa a Castel Volturno dalle ore 11,30 per raccontare e motivare acquisti e cessioni della sessione di calciomercato appena conclusasi.

Mercoledì 5 febbraio Giovanni Manna in conferenza stampa a Castel Volturno dalle 11,30

Il dirigente della SSC Napoli incontrerà i cronisti per svelare i retroscena riguardanti in particolare i numerosi arrivi sfumati, a partire da quello di Garnacho, passando per Adeyemi e Comuzzo, finendo a quello di Saint-Maximin.

Un mercato controverso, che ha visto gli azzurri perdere la sua stella Khvicha Kvaratskhelia, oltre ai vari Folorunsho, Caprile, Zerbin e Mario Rui.

L’acquisto di Noah Okafor, in prestito con diritto di riscatto, e quelli di Billing, Scuffet e Hasa, hanno troppo parzialmente rattoppato i buchi lasciati, infastidendo Antonio Conte.

Vedremo quali saranno le motivazioni del ds partenopeo, dopodiché testa all’Udinese: c’è un campionato da conquistare. Senza scusanti.