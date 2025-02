Tragedia nel Napoletano, lacrime per Alessia e Simona: morte a 35 e 33 anni

La comunità di Mugnano, in provincia di Napoli, dice addio ad Alessia Cipolletta e Simona Della Corte, due giovani ragazze, di 35 e 33 anni, morte entrambe per una grave forma di leucemia. A ricordarle, nella Giornata Mondiale contro il Cancro, è il sindaco Luigi Sarnataro.

Dolore a Mugnano per Alessia e Simona: due ragazze morte

Alessia, 35 anni, e Simona, 33 anni, entrambe residenti a Mugnano, sono state stroncate dal male del secolo, che continua a mietere vittime. La notizia del decesso, avvenuto nella giornata di ieri, ha gettato nello sconforto l’intera cittadinanza, vicina al dolore dei familiari delle vittime.

Proprio a loro, il primo cittadino di Mugnano ha voluto dedicare un pensiero: “Alessia Cipolletta, 35 anni, e Simona Della Corte, 33 anni. Due nomi, due vite spezzate troppo presto. Due giovani ragazze di Mugnano che ieri ci hanno lasciato, sconfitte non dalla mancanza di forza ma da un male silenzioso e feroce: il cancro, e nello specifico la leucemia”.

“Oggi, nella Giornata Mondiale contro il Cancro, il loro ricordo si fa ancora più doloroso. Il cancro non è solo una malattia, è una battaglia quotidiana che troppe persone combattono, spesso in silenzio, con coraggio e speranza. Una prova che segna non solo chi la affronta ma anche chi resta, chi ama, chi lotta accanto, chi spera fino all’ultimo respiro. Ci stringiamo con dolore alle famiglie di Alessia e Simona, portando nel cuore il loro sorriso, la loro storia, la loro battaglia” – ha concluso.

Giornata mondiale contro il Cancro

La Giornata mondiale contro il Cancro, o World Cancer Day, è una giornata internazionale celebrata il 4 febbraio per sensibilizzare la popolazione sulla malattia e incoraggiarne la prevenzione, la diagnosi e il trattamento. L’obiettivo principale è, infatti, quello di ridurre significativamente l’insorgenza della malattia e i decessi causati.

Istituita il 4 febbraio 2000, in occasione del summit mondiale contro il cancro tenutosi a Parigi, la Giornata mondiale contro il Cancro mira a combattere la disinformazione grazie a numerose iniziative legate al sostegno delle persone colpite dal cancro con centinaia di eventi si svolgono in tutto il mondo.