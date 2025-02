Il murale più grande del mondo sarà realizzato in Campania: un’opera d’arte di 4 mila mq

Sarà realizzato in Campania il murale più grande del mondo: a tentare la sfida è Alessandro Ciambrone che si è candidato ai Guinness per realizzare un’opera d’arte di 4 mila metri quadri, sulla facciata della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Il murale più grande del mondo a Santa Maria Capua Vetere

L’opera, il cui tema è “libertà”, sarà lunga 715 metri e alta 5,6, pronta a diventare la più estesa in assoluto, realizzata da un solo artista. Ciambrone inizierà a lavorarci a partire dal mese di marzo per concludere il tutto entro maggio 2025.

Il murale coprirà la facciata del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’obiettivo di Alessandro Ciambrone è quello di scalzare l’attuale detentore del record Jorge López de Guereñu che ha dipinto a Bilbao un’area di 3,595 metri quadri nell’ottobre del 2008.

“Il murale rappresenterà i siti del Patrimonio Mondiale UNESCO in tutti i continenti con citazioni di personaggi storici e Premi Nobel su: contrasto alla violenza, diritti umani, pace, valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e intangibile” – ha spiegato l’artista svelando alcuni dettagli sull’opera.

Il percorso turistico del murale includerà anche un ristorante nel carcere che sarà aperto al pubblico. La progettazione del locale verrà realizzata da un team di studenti universitari che vincerà il bando aperto ai dipartimenti di architettura e ingegneria delle università italiane (in scadenza il 17 aprile).

Il progetto verrà presentato il 21 febbraio alle ore 18 nella Sala Loggia del Maschio Angioino, in occasione della Giornata Mondiale UNESCO della Lingua Madre. Saranno presenti: Donatella Rotundo, direttrice casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; Armida Filippelli, Assessora alla formazione professionale Regione Campania; Lucia Castellano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria; Alessandra Clemente, Consigliera del Comune di Napoli; Matteo Lorito, Rettore dell’Università di Napoli Federico II; Annamaria Colao, UNESCO Chairholder, Educazione alla salute ed allo sviluppo sostenibile, Università Federico II; Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti Regione Campania.

Tra le creazioni più significative di Alessandro Ciambrone spiccano i tre murale di mille metri quadri per gli 800 anni dell’Università Federico II, il murale dell’amicizia Napoli-Rio de Janeiro nella sede del CONI Brasile (RdJ), quello di 450 mq per Lavazza a Piazza Sanità Napoli, i dieci murales per dieci scuole della Regione Campania, quello per il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege nel Comune di Sant’Antimo, l’opera Amore e Psiche in piazza Errico Malatesta a Santa Maria Capua Vetere.