Apre il Belvedere sul Mare nel Napoletano: tra i più belli della città, panorama mozzafiato

A Bacoli si inaugura una nuova meraviglia: apre il Belvedere sul mare di Casevecchie, un angolo di paradiso, dove poter ammirare il mare e il paesaggio mozzafiato del Golfo di Napoli.

Bacoli, apre il Belvedere Casevecchie: gioiello sul mare di Napoli

La spiaggia di Casevecchie è considerata da molti la più bella di Bacoli e tra migliori dell’intero territorio napoletano. Per anni è stata oggetto di degrado ma dal 2022 è partita un’operazione di bonifica dalle strutture abusive che per decenni l’hanno sfregiata, tra costruzioni, fondamenta e colate di cemento riversi sull’arenile.

“È pronto! Abbiamo completato il nuovo belvedere sul mare. Quello di Casevecchie. Adesso questo spazio è accessibile a tutti. Adesso è anche tuo. Via il cancello, ecco le panchine. Via le reti ed il filo spinato, ecco le fioriere e gli scogli. Via i rifiuti, ecco la nuova pavimentazione” – ha annunciato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“È una enorme gioia vedere i bambini correre qui, divertirsi. È straordinario vedere le persone sedute ad ammirare lo spettacolo del promontorio di Miseno, del mare, dell’isola di Pennata. Bacoli è tutta bella. Ma questo lungomare ha un panorama mozzafiato“.

“Angolo di paradiso negato al popolo per più di 60 anni. Lo abbiamo ripreso per riconsegnarlo a tutti. Venitelo a godere, passeggiate, giocate, leggete, abbracciatevi. È solo l’inizio di una nuova era. Basta capannoni e baracche abusivi, viva la città dove vengono tutelati i diritti della comunità. Lo inaugureremo nei prossimi giorni. Perché è una conquista della città. Non è stato semplice ma ci siamo riusciti. Insieme nulla è più impossibile. Un passo alla volta”.

Pochi mesi fa è stato inaugurato anche il nuovo Pontile di Torregaveta, la passerella sul mare dell’area flegrea, situata tra Bacoli e Monte di Procida. Un altro luogo dove poter godere di una passeggiata mozzafiato nel bel mezzo del mare di Napoli.