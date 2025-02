Sanremo, la gaffe di Marcella Bella: “Altri cantanti in gara? Non so nemmeno chi siano”

Settimana prossima al Festival di Sanremo 2025 ci sarà in gara anche Marcella Bella, che dopo 18 anni torna a calcare il palco dell’Ariston. La cantante ha parlato della sua frenetica settimana in un’intervista a La Vita in Diretta che non è passata inosservata.

Marcella Bella e l’ammissione sugli altri cantanti di Sanremo, la gaffe social

“A Sanremo non ho amici. I miei colleghi del Festival di Sanremo? La maggior parte non li conosco, devo proprio dire la verità, non so nemmeno chi siano. Trap, rap? Nel mio cuore mi auguro che ritorni la grande melodia pop e i grandi cantautori come una volta. Torno dopo 18 anni. Il mio brano? Posso dire che è un inno alla donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”.

Dopo queste parole è arrivata la risposta del conduttore Alberto Matano: “Lei che non ha amici è difficile da credere. Però adesso abbiamo una missione: trovare un amico a Marcella. Se qualcuno ci sta ascoltando e si vuole proporre, un amico, un cantante, un addetto ai lavori, un giornalista, qualcuno che è a Sanremo. Ma scherzi a parte sono contento di vederla lì. Lei aveva questo cruccio di non essere mai tornata a Sanremo, adesso il suo desiderio è stato esaudito“.

Giovanna Botteri, co-conduttrice del programma ha poi aggiunto la sua, dubitando delle parole di Marcella Bella: “Sono scettica sul fatto che non conosca i ragazzi. Ma dai, è ovvio che li conosca tutti, è in quell’ambiente. Forse non saranno amici, ma adesso è inutile fare anche la comparazione tra passato e presente“.

Il collegamento si è poi chiuso nell’incredulità del pubblico e dei presenti in studio. La settimana di Sanremo non è ancora iniziata, ma promette grande spettacolo.