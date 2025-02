Turista di 26 anni accoltellato nella notte mentre passeggiava a Napoli: in ospedale

Questa notte a Napoli un turista spagnolo di 26 anni è stato accoltellato alla gamba finendo all’ospedale Pellegrini. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 2:40 in vico Lungo San Matteo, all’incrocio con via Tre Porte, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Al momento non è stato identificato l’aggressore né sono state chiarite le cause dell’accaduto.

Turista di 26 anni accoltellato a Napoli: in ospedale

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il turista sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, per cause non ancora rese note, lo avrebbe violentemente aggredito, colpendolo con un’arma da taglio. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Saranno le indagini avviate dai carabinieri della compagnia Centro a chiarire l’accaduto.

Il 26enne sarebbe stato colpito alla gamba sinistra con un coltello, rendendo necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Per fortuna, nonostante il ferimento, non avrebbe riportato gravi lesioni ed è già stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Proprio ai Quartieri Spagnoli la scorsa estate aveva perso la vita una giovane turista padovana di 30 anni, Chiara Jaconis, morta dopo essere stata colpita da una statua precipitata dall’alto mentre passeggiava tra le vie di Napoli in compagnia del suo fidanzato. Per lei è stato realizzato anche un murale proprio a pochi passi dal luogo in cui si è verificato il tragico incidente.