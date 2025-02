“Sono Nino D’Angelo, voglio incontrarti”, l’artista denuncia: “Non sono io in quel video”

Napoli – Sta circolando sul web un video con protagonista Nino D’Angelo che inviterebbe il destinatario a fissare un appuntamento con lui: si tratta di un contenuto creato con l’Intelligenza Artificiale che l’artista ha provveduto a smentire prontamente, rivolgendosi ai carabinieri per sporgere denuncia.

Falso video di Nino D’Angelo: il cantante denuncia

“Lo vedete questo video? Non sono io, è stato fatto con l’Intelligenza Artificiale per cui mi dissocio da questa cosa, da questa truffa. Non so che dire. Io adesso vado dai carabinieri a fare una denuncia, state attenti” – aveva detto Nino D’Angelo mettendo al corrente i suoi followers sul contenuto fasullo girato.

“ATTENZIONE!!! Sta girando sui social un video con il mio volto, creato con Intelligenza Artificiale. Non sono io naturalmente e mi dissocio con fermezza dal contenuto Cestinate questo video. Immediatamente. Non sono io! Ho già provveduto a segnalare alla Polizia Postale l’accaduto. Grazie Nino” – aveva scritto nel post.

Poco dopo è apparsa, ancora sui suoi canali social ufficiali, una foto che lo ritrae in compagnia dei carabinieri per comunicare l’avvenuta presentazione della denuncia. All’interno del contenuto fasullo, creato ad hoc simulando un video-messaggio dell’artista, una persona riprodotta con le stesse sembianze di Nino D’Angelo invitava l’interlocutore ad incontrarsi, fissando un appuntamento. Il video è stato inviato ai fan dell’artista tramite Messenger e probabilmente anche via Whatsapp.