Arriva una potente ondata di freddo con il gelido vortice ciclonico, c’è la data: da quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni si prevede l’arrivo di un’irruzione di gelo che, oltre al freddo, scatenerà anche probabili nevicate fino in pianura. Le temperature crolleranno un po’ ovunque in Italia, con valori decisamente rigidi anche per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo, arriva il grande freddo: quando

Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro Europeo, aria freddissima di origine artica farà il suo ingresso nel nostro paese, dando vita ad un ciclone destinato a diventare una vera e propria bomba meteorologica capace di provocare temporali, piogge e drastico calo delle temperature. Possibili anche nevicate diffuse in alcune zone, fino in pianura.

La data da cerchiare per il violento ribaltone è quella di venerdì 14 febbraio quando la circolazione generale subirà un repentino cambiamento. Proprio sul finire della settimana masse d’aria gelida in arrivo dal Nord Europa, dopo aver attraversato l’aria balcanica, raggiungeranno il Mediterraneo.

A cavallo tra venerdì e sabato 15 febbraio, il vortice ciclonico si sposterà ma mano verso il Sud, dando il via ad un turbolento weekend. Una conferma delle tendenze meteorologiche precedenti che datavano proprio entro metà febbraio l’arrivo del grande freddo.

Se, dunque, la previsione verrà confermata si passerà da giornate umide e piovose, alternate a schiarite e clima mite, ad un evidente ritorno del crudo inverno che segnerebbe il lungo weekend di San Valentino coinvolgendo in particolar modo le Regioni meridionali.

Nello specifico, a Napoli, le giornate di mercoledì e giovedì si riveleranno nuvolose ma, in generale, abbastanza serene mentre venerdì e sabato si susseguiranno due giornate di pioggia. Un miglioramento è previsto soltanto per la giornata di domenica che dovrebbe rivelarsi essenzialmente soleggiata. Già l’inizio della prossima settimana potrebbe dare il via ad una nuova fase di instabilità. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.