Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in occasione della festa di San Valentino, prende il via un intero fine settimana ricco di attività a tema Amore, aperto a coppie e famiglie.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa vi invita a prendere parte a “Prossima Fermata, Amore”, un’esperienza immersiva che combina una cena esclusiva con uno spettacolo teatrale interattivo, il tutto in un’atmosfera d’altri tempi.

La serata, in entrambe le date, avrà inizio alle 20:30, quando gli ospiti potranno accomodarsi all’interno della Carrozza Ristorante “Vesuvio”, situata nei giardini botanici del Museo, per una cena a bordo treno.

Una volta a bordo i partecipanti saranno coinvolti in uno spettacolo teatrale che prenderà vita intorno a loro. Il costo per la serata, comprensivo di ingresso al Museo, cena in Carrozza e spettacolo teatrale, è di € 120,00 a coppia.

Carrozza ristorante Vesuvio

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio, per tutto l’orario di apertura ordinario, le coppie potranno usufruire della formula speciale 2×1. Due adulti paganti potranno infatti accedere alla visita della collezione museale con un unico biglietto a tariffa intera. Inoltre, usufruendo della formula 2×1, incluso nel costo del biglietto è previsto anche un caffè omaggio a persona al Caffè Bayard. La tariffa speciale sarà applicata venerdì dalle 9:00 alle 17:30 e sabato dalle 9:30 alle 19:30.

Domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 10:30, si terrà un nuovo laboratorio pensato per coinvolgere non solo i più piccoli ma anche gli adulti. “Cuori in scena” vedrà infatti i genitori cimentarsi in un’attività creativa che, attraverso l’arte e il teatro, mira a rafforzare il legame affettivo familiare. Al termine delle attività a tutti i partecipanti sarà offerto un gustoso Aperibaby, pensato sia per adulti che per bambini.

Museo di Pietrarsa

Il laboratorio è pensato per bambini dai 3 ai 10 anni, accompagnati dai loro genitori. Le attività si terranno alle ore 10:30, 12:00, 16:00 e 17:30. Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 10,00 a persona, sia adulti che bambini, ed è comprensivo di ingresso al Museo, attività laboratoriale e aperitivo. Per maggiori informazioni su tutte le attività in programma per il weekend e per prenotare è possibile contattare il numero 335 6422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: San Valentino al Museo di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Quando: dal 14 al 16 febbraio;

Info e prenotazioni: 335 6422368.