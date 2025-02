Sanremo, Carlo Conti scoppia a piangere durante la conferenza stampa: cosa è successo

Momento toccante nella conferenza stampa nella prima giornata di Sanremo 2025. Il protagonista è Carlo Conti che mentre rispondeva alle domande dei giornalisti è scoppiato in lacrime davanti a tutti ricordando la mamma, scomparsa qualche mese fa.

Carlo Conti si commuove in conferenza stampa nel giorno della prima serata del Festival di Sanremo

In conferenza stampa al festival di Sanremo, fanno capolino anche le lacrime. Quelle di Carlo Conti che ricordando la sua mamma, si commuove e deve fermarsi. “Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna fortissima che mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l’onestà. Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due. Ai figli bisogna dare ali e radici”.

Successivamente ha preso la parola Alessandro Cattelan, che ha risposto alle varie domande sul suo Dopofestival: “Non so se è vero o no; non credo che il Dopofestival debba essere vissuto come una corte di accusa, non sarà un tribunale, ma un posto dove divertirsi, scherzare”. Risponde così Alessandro Cattelan, in sala stampa a Sanremo, a una domanda sulla possibilità che Fedez non partecipi al Dopofestival per evitare il confronto con Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del programma. “Capisco che quello che è successo recentemente si vada a infilare in quell’argomento lì ma Selvaggia è intelligente, parla di mille cose e quando l’ho chiamata non avevo idea della lista dei cantanti di Sanremo. Le polemiche – lo dico io che ho sempre vissuto il festival da spettatore, è la prima volta che ci sono dentro – mi sembra che abbiano sempre fatto parte di Sanremo”.