Giorgia incanta a Sanremo, quando disse: “Napoli è un bene del mondo, ha il mio cuore”

Tra le artiste più attese del Festival di Sanremo 2025 c’è Giorgia, la celebre cantautrice romana, particolarmente legata alla città di Napoli, che torna, per la quinta volta, sul palco dell’Ariston.

Giorgia a Sanremo, quando disse: “Napoli è un bene del mondo”

La canzone in gara si intitola La cura per me ed è stata scritta da Blanco, il cantautore e autore che ha conquistato la vittoria al Festival 2022 con Brividi, in duetto con Mahmood. Si tratta di un brano che parla di un amore in grado di superare la solitudine e la paura.

Quella di Giorgia era una delle esibizioni più attese anche dalla platea partenopea in virtù del suo forte legame con la città e gli artisti napoletani, primo fra tutti Pino Daniele. Proprio in occasione di un suo vecchio concerto al Palapartenope, Giorgia si era posta anche contro chi offende Napoli: “Mi dispiace per chi non sa cogliere la bellezza, la storia e la cultura di Napoli. Poveracci, mi dispiace per loro. Ma c’è speranza, basta farli stare un po’ di tempo qua. Napoli è un bene, è un bene del mondo, non solo dell’Italia. E andrebbe aiutata quando c’è bisogno di aiuto. Il sindaco fa tanto, ma c’è bisogno che lo facciano anche quelli che sono pagati con le nostre tasse“.

In occasione del più recente live al Teatro San Carlo, aveva, invece, dichiarato: “Non so se sono degna del più antico teatro lirico d’Europa. Se penso al San Carlo, se penso che ci sono passati Callas e Caruso e anche il maestro Conte ben prima che a Milano…Ecco, Napoli non si chiude mai, apre le sue porte e lo fa anche con me. Mi consegno al pubblico partenopeo, che può tutto: ha il mio cuore“.

Ancora, in vista della finale di X Factor a piazza del Plebiscito aveva sottolineato: “Quando abbiamo saputo che la finale era a Napoli è stata una gioia ma anche un sollievo perché comunque il pubblico sicuramente darà un elemento fondamentale in più a tutta la serata. E poi il cuore di Napoli, lo sappiamo, non ci tradisce mai”.