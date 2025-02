Testo e significato della canzone dei The Kolors a Sanremo: “Tu con chi fai l’amore”

I The Kolors, band amata per il loro sound che mescola pop, rock e influenze moderne, tornano per la terza volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2025 con “Tu con Chi Fai L’Amore”. Dopo il successo di “Frida (mai, mai, mai)” e “Un ragazzo una ragazza”, la band milanese presenta un brano che celebra l’istinto, la leggerezza e le dinamiche dell’amore moderno.

Il testo di “Tu con Chi Fai L’Amore” è un mix di spensieratezza e introspezione, con versi che riflettono su momenti di connessione e intimità.

Il testo di “Tu con chi fai l’amore” – The Kolors

di D. Petrella – E. D’Erme – A. Fiordispino –

S. Tognini – D. Petrella – E. D’Erme

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/

Edizioni Basso Lazio/Diana/Baraonda Edizioni Musicali/

The Beautiful Ones

Persa in un’isola grande così

A mille miglia da questa città

Avevi grandi occhi neri e mi fa

Dove stai andando?

Non lo so

Era una stella che lascia una scia

Un desiderio che nasce così

La gente in strada che viene e che va

Si sta cercando

E non lo sa

Tutte le storie sono uguali e te lo dico

C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico

Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo

Che non ricordo mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

A mezzanotte poi un salto nel blu

Dove le luci si spengono già

Diceva dai l’hai capito anche tu

Mi sto innamorando

Non lo so

Io per gli errori c’ho una mezza calamita

Chi prova le emozioni e chi le compra con la visa

Non mi mandare fuori appena inizia la partita

Con te non gioco mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Non posso spegnere le luci dell’alba

Che sono dentro la stanza

Guarda che confusione

Non c’è mai una ragione

Uhh

Non posso credere alle voci dell’ansia

Sanno il mio nome ma non è la realtà

Guarda che confusione

Ma non importa più

(Tu con chi fai)

(Tu con chi fai)

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Cosa significa la canzone dei The Kolors

“Tu con Chi Fai L’Amore” è un brano che esplora la ricerca dell’amore, dell’intimità e del significato delle relazioni in un mondo in costante movimento. La canzone si apre con un’immagine di fuga, di essere “persi” in un luogo lontano, simbolico della sensazione di essere distanti da ciò che si conosce, cercando qualcosa o qualcuno che dia un senso alla propria esistenza.

Il testo riflette sul concetto di connessione, non solo fisica ma anche emotiva, tra due persone. La domanda “Tu con chi fai l’amore?” è provocatoria, non solo in senso letterale ma anche metaforico, chiedendosi con chi si condividono i momenti di vita, le gioie, le paure, e se questi momenti siano autentici o frutto di una ricerca superficiale.

La leggerezza del brano è sottolineata dal ritmo pop-dance e dall’uso di elementi latini, che invitano a vivere l’istante senza troppi pensieri, a fidarsi del proprio cuore piuttosto che della testa. Tuttavia, c’è anche una nota di introspezione, una riflessione sulla natura effimera delle relazioni moderne, dove si cerca costantemente qualcosa di più profondo, anche se spesso si finisce per rincorrere “desideri” che lasciano solo una scia.