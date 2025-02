Achille Lauro, uno dei protagonisti più discussi del panorama musicale italiano, torna a Sanremo nel 2025 con “Incoscienti Giovani”. L’artista, noto per la sua capacità di mescolare generi e provocare con le sue performance, presenta questa volta una ballata che si distacca dal suo stile urban per avvicinarsi a un cantautorato più tradizionale, ma sempre con un tocco di modernità. La canzone è un omaggio alla gioventù, all’amore e alla vita vissuta senza freni.

Il testo di “Incoscienti Giovani” è un viaggio nostalgico negli anni ’80, una fotografia rétro di giovani che vivono con spensieratezza e audacia.

Il testo di “Incoscienti giovani” – Achille Lauro

di D. Simonetta – P. Antonacci – L. De Marinis – S. Manzari –

D. Nelli – M. Ciceroni – G. Calculli – D. Simonetta – P. Antonacci

Ed. Eclectic Music Pubishing/De Marinis Publishing/Nuova Nassau/Copyright Control

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Cosa significa la canzone di Achille Lauro

“Incoscienti Giovani” è un brano che celebra l’amore puro, la voglia di vivere e la ribellione giovanile contro le convenzioni. Achille Lauro racconta la storia di due giovani che, nonostante le difficoltà e le contraddizioni della vita, trovano nell’amore una forma di salvezza e libertà. La canzone si ispira a storie vere, ambientate nella periferia romana, e parla di giovani che vivono la vita ai margini, cercando di non ripetere gli errori delle generazioni precedenti ma finendo comunque per essere “maledetti giovani”, pieni di guai ma anche di speranza.

Il riferimento agli anni ’80 non è solo musicale ma culturale, evocando un periodo di grande libertà espressiva e di ribellione giovanile. L’amore descritto è intenso, quasi autodistruttivo, come una fiamma che brucia velocemente ma con una passione che non si può ignorare. La frase “Se non mi ami, muoio giovane” esprime il bisogno disperato di essere amati, un sentimento che, per i protagonisti, è questione di vita o di morte.

Lauro utilizza “Incoscienti Giovani” per lanciare un messaggio di speranza e autenticità, cercando di abbattere le barriere tra generazioni attraverso un dialogo musicale. La canzone è una riflessione sulla giovinezza, sull’energia e sulle contraddizioni di una generazione alla ricerca di sé stessa, ma anche un inno alla libertà e alla vita vissuta senza compromessi.