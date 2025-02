Testo e significato della canzone di Clara a Sanremo: “Febbre”

Clara Soccini, conosciuta semplicemente come Clara, torna al Festival di Sanremo nel 2025 con “Febbre”, un brano che segna il suo secondo anno tra i Big dopo il debutto con “Diamanti Grezzi”. La giovane artista, già nota per il suo ruolo nella serie “Mare Fuori”, presenta una canzone che esplora le sfumature dell’amore e delle emozioni contrastanti, con un sound che mescola pop elettronico e una sensibilità melodica molto personale.

Il testo di “Febbre” è un viaggio emotivo attraverso le alterazioni dell’amore, descritto come una malattia che alterna momenti di calore e freddo, di passione e sofferenza.

Il testo di “Febbre” – Clara

di J. Ettorre – C. Soccini – Calearo – F. Abbate – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/

Dodo Music Italia/Sugarmusic/Miriolinga

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

Non so che faccio qui

Il buio è tagliato dalle luci viola

Il cielo fa come un glitch

Tu mi guardi dall’alto

Trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido

Sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così

Alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling

Io nemmeno mi piaccio

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Cosa significa la canzone di Clara

“Febbre” utilizza la metafora della febbre per descrivere un amore intenso, tormentato e a tratti autodistruttivo. La canzone parla del tumulto interiore che si prova quando si è innamorati, con tutte le sue altalene emotive: da momenti di euforia a quelli di disperazione. Clara racconta di un amore che si sente come una febbre che sale e scende, una condizione che altera la percezione della realtà, rendendo ogni emozione più acuta.

Il riferimento al “bosco” e all'”inferno” illustra un percorso di ricerca e di lotta per capire il costo di questo amore, sia emotivo che fisico. La “parte di me” che viene presa dall’amato è un’immagine potente dell’intimità e della vulnerabilità, mentre il “vetro” che taglia se si rompe rappresenta la fragilità e il dolore della separazione.

Clara, con “Febbre”, esplora il concetto di amore come una forza al di fuori del nostro controllo, che può portare alla crescita personale ma anche a un senso di perdita e confusione. La canzone è un’ode alla complessità delle relazioni umane, dove la passione può trasformarsi in sofferenza e viceversa.