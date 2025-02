Sanremo, gaffe di Conti: “La stampa si mette d’accordo per votare? E’ successo in passato. Poi si scusa

Gaffe per Carlo Conti durante la conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo. A domanda sulla stampa il direttore artistico, probabilmente riferendosi alle vicende dello scorso anno (protagonista Geolier) spiega male un concetto. Lasciando i giornalisti increduli.

Carlo Conti cade su una domanda durante la conferenza stampa di Sanremo. Le parole

Polemiche sul voto della sala stampa nata da una dichiarazione di Carlo Conti, poi da lui chiarita, che sembrava alludere a un voto “organizzato” lo scorso anno quando la valutazione dei media favori Angelina Mango a discapito del re del televoto, Geolier. La domanda è su un presunto caso scommesse su Rocco Hunt. “Matematicamente come fa a valere meno il 66% della sala stampa e radio contro il 34% del televoto? Anche voi in finale potreste dare tutti i voti a un solo cantante”. Il giornalista che ha fatto la domanda ribatte: “Ma questo vuol dire che dovremmo metterci d’accordo”. E Conti: “Mi sembra che negli anni scorsi qualcosa del genere sia successo”.

Poi il conduttore puntualizza: “Mi scuso se ho offeso. Non volevo fare battutine. L’hanno scorso mi aveva infastidito questo polverone, conoscendo l’onesta’ del vostro lavoro di cui ho grande rispetto. Il lavoro di professionisti come voi è importante perché porta al 66%. Mi scuso se sono stato frainteso e vi auguro buon lavoro e il meglio visto che il Festival è ancora lungo per tutti”.

Sul Festival ha poi risposto: “Non è Carlo Conti che batte Amadeus, ma che il Festival di Sanremo è in piena salute. Io ho cercato di fare il festival nel mio modo e il pubblico ha apprezzato”, ha detto Carlo Conti, forte dei risultati positivi degli ascolti, che non vuole però rimarcare la vittoria sull’anno scorso. “Non l’ancora sentito”