Elettra Lamborghini, madrina della terza serata: “Ieri mi sono addormentata mentre vedevo Sanremo”

Elettra Lamborghini questa sera sarà una delle madrine della terza puntata del Festival di Sanremo 2025. La cantante e influencer oggi si è presentata alla stampa al fianco di Carlo Conti e le altre due conduttrici della serata: Katia Follesa e Miriam Leone.

Durante le varie domande però la stessa Elettra Lamborghini ha fatto parlare la sua sincerità ammettendo di essersi addormentata durante la seconda serata del Festival. Puntata che però non è piaciuta a tanti utenti, visto le aspre critiche social.

La sincerità di Elettra Lamborghini prima del suo esordio a Sanremo

“Se mi aspettavo un dissing tra Fedez e Tony Effe? Non è ancora detto, non so nulla ma può succedere di tutto”. Lo ha detto Elettra Lamborghini, a margine della conferenza stampa al teatro Ariston dove questa sera sarà una delle tre co-conduttrici scelte da Carlo Conti, insieme a Miriam Leone e Katia Follesa”.

“Sarebbe fantastico partecipare al prossimo Festival, ho qualche pezzo, ci sto lavorando”, ha detto la cantante bolognese e, a chi le chiedeva se preferisse quello di Amadeus, ha risposto: “A me piacciono entrambi, mi sta piacendo molto anche se ieri mi sono addormentata perché ero un po’ stanchina, stavo un po’ male ma oggi sto meglio”.