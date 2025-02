La Napoli di Mare Fuori a Sanremo: chi sono le new entry e data d’uscita degli episodi

Anche quest’anno i ragazzi del cast di Mare Fuori hanno preso parte al Festival di Sanremo, come ospiti della terza serata, per presentare la nuova stagione della serie partenopea dei record.

Ancora Napoli a Sanremo: ci sono i ragazzi di Mare Fuori

A presentarsi all’esterno del Teatro Ariston sono stati Maria Esposito (Rosa Ricci), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Giovanna Sannino (Carmela), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e le new entry del cast Alfonso Capuozzo e Manuele Velo che interpreteranno rispettivamente Simone e Tommaso.

Simone, nella serie, è un giovane napoletano finito in cella per la gestione delle piazze mentre Tommaso darà nuovamente vita alla figura del “chiattillo”, una costante delle prime stagioni con il personaggio di Filippo, interpretato da Nicolas Maupas. Maria Esposito ha annunciato anche le date d’uscita dei nuovi episodi che saranno disponibili su RaiPlay a partire dal 12 marzo per poi essere trasmessi in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo.

Nella serata precedente sono stati altri due volti noti di Mare Fuori a raggiungere il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sul palco, in compagnia di Vittoria Puccini, per annunciare la messa in onda della nuova fiction Rai intitolata Belcanto: si tratta di Giacomo Giorgio e Carmine Recano.

Giorgio è stato uno dei protagonisti delle prime puntate della serie, nei panni del temuto Ciro Ricci. Recano, invece, è il comandante dell’istituto penitenziario minorile che sarà presente anche negli inediti episodi che saranno trasmessi sia su Rai 2 che su Rai Play.