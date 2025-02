I giochi più famosi e giocati in Italia con le carte napoletane

Le carte napoletane rappresentano un elemento fondamentale della tradizione ludica italiana, soprattutto nel Mezzogiorno e, per l’appunto, in Campania. Questo mazzo, composto da 40 carte suddivise nei semi di denari, spade, coppe e bastoni, è utilizzato in numerosi giochi che hanno attraversato generazioni, offrendo momenti di svago e socializzazione. Negli ultimi anni, molti di questi giochi sono stati adattati alle piattaforme digitali, rendendoli accessibili anche nei casinò online autorizzati.

Scopa

La Scopa è probabilmente il gioco di carte napoletane più conosciuto e praticato in Italia. Si gioca con un mazzo di 40 carte e può coinvolgere due o quattro giocatori, questi ultimi organizzati in coppie. L’obiettivo è accumulare punti catturando le carte sul tavolo attraverso combinazioni specifiche. Una “scopa” si realizza quando un giocatore prende tutte le carte presenti sul tavolo in un solo turno, ottenendo un punto aggiuntivo. I punti vengono assegnati anche per il maggior numero di carte catturate, per la “primiera” (una combinazione di carte di diverso seme con determinati valori), per il possesso del sette di denari (noto come “settebello”) e per il maggior numero di carte del seme di denari.

Briscola

Altro pilastro dei giochi con le carte napoletane è la Briscola. Si gioca generalmente in due o in quattro, con i giocatori in coppia. Dopo la distribuzione delle carte, viene rivelata una carta che determina il seme di “briscola”, il quale avrà un valore superiore agli altri semi durante la partita. Le carte hanno valori specifici: l’Asso vale 11 punti, il 3 vale 10 punti, il Re 4 punti, il Cavallo 3 punti e il Fante 2 punti. L’obiettivo è totalizzare almeno 61 punti per vincere la partita. La Briscola è apprezzata per la sua combinazione di strategia e fortuna, ed è anch’essa disponibile in versione online su diverse piattaforme autorizzate.

Tressette

Il Tressette è un gioco di presa che richiede abilità e memoria. Si gioca principalmente in quattro, con due coppie di giocatori. Le carte hanno una gerarchia particolare: il 3 è la carta di maggior valore, seguito dal 2, dall’Asso, dal Re, dal Cavallo, dal Fante e così via fino al 4, che è la carta di minor valore. L’obiettivo è accumulare il maggior numero di punti attraverso le prese, con particolare attenzione alle combinazioni e alle dichiarazioni durante il gioco. Il Tressette è disponibile anche in versione digitale, permettendo agli appassionati di sfidarsi online.

Sette e Mezzo

Il Sette e Mezzo è un gioco tipicamente associato alle festività natalizie, ma praticato durante tutto l’anno. Può coinvolgere fino a 12 giocatori e si basa su un meccanismo simile al blackjack. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile al punteggio di 7,5 senza superarlo. Le carte dall’Asso al 7 hanno il loro valore nominale, mentre le figure valgono mezzo punto. Il Re di denari funge da “matta” e può assumere qualsiasi valore desiderato dal giocatore. Il gioco prevede un mazziere che distribuisce le carte e gestisce le puntate, rendendo il Sette e Mezzo un gioco dinamico e coinvolgente.

Rubamazzo

Il Rubamazzo (conosciuto anche come Rubamazzetto) è una variante più semplice della Scopa. Si inizia distribuendo tre carte a ciascun giocatore e posizionando quattro carte scoperte sul tavolo. Le regole di presa sono le stesse della Scopa, ma con una differenza significativa: il mazzo delle prese è scoperto e può essere “rubato” dagli altri giocatori se, nel proprio turno, hanno una carta identica al valore della prima carta scoperta del mazzo avversario. Questo aggiunge un elemento di sorpresa e strategia al gioco.

Asso che Fugge

Conosciuto anche come “Saltacavallo”, l’Asso che Fugge è un gioco semplice e divertente, ideale per le occasioni conviviali. Il mazziere distribuisce una carta coperta a ciascun giocatore. Dopo aver visto la propria carta, ogni giocatore può decidere se tenerla o scambiarla con il giocatore alla propria destra. Il gioco prosegue fino a tornare al mazziere, che può scegliere se tenere la propria carta o pescarne una nuova dal mazzo. Alla fine, tutti rivelano le proprie carte, e chi ha la carta di valore più basso perde la mano. Questo gioco è particolarmente apprezzato per la sua rapidità e semplicità.

Negli ultimi anni, l’evoluzione del gioco online ha portato molti dei tradizionali giochi di carte napoletane sulle piattaforme digitali. I casino online autorizzati offrono una varietà di questi giochi, permettendo agli appassionati di sfidarsi comodamente da casa o in mobilità, grazie alle versioni per dispositivi mobili. Piattaforme regolamentate propongono giochi come la Scopa, la Briscola e il Sette e Mezzo con diverse varianti e modalità, tra cui il multiplayer online e le sfide contro l’intelligenza artificiale.