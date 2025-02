Carlo Conti abbandona subito la conferenza stampa: “C’è una persona speciale”. Chi è

In un colpo di scena che ha lasciato i giornalisti con la bocca aperta, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha abbandonato la conferenza stampa di presentazione della quarta serata con una scusa che ha sorpreso tutti: Roberto Benigni.

Carlo Conti abbandona la conferenza stampa: c’è Roberto Benigni

Durante la conferenza stampa, tenutasi oggi pomeriggio, Conti ha annunciato che sarebbe dovuto andare via per incontrare un ospite speciale, rivelando poi che si trattava del regista e attore premio Oscar Roberto Benigni. “Mi scuserete ma devo andare via, per me si realizza un sogno“, ha detto Conti con un sorriso, spiegando che Benigni avrebbe aperto la serata delle cover insieme a lui.

La decisione di Conti di lasciare la conferenza stampa in anticipo ha suscitato diverse reazioni. Alcuni hanno interpretato questa mossa come un segno di grande rispetto e ammirazione per Benigni, un’icona della cultura italiana che ha partecipato al Festival in diverse occasioni, lasciando sempre il pubblico con momenti indimenticabili.

La presenza di Benigni è stata accolta con entusiasmo sia dai media che dal pubblico, considerando che l’artista è noto per i suoi monologhi carichi di emozione e cultura.

La serata delle cover si preannuncia quindi come un evento unico, con il maestro toscano che aprirà le danze su un palco che ha già calcato in passato, lasciando ogni volta un segno indelebile.

Inoltre, la notizia ha alimentato la curiosità su ciò che Benigni potrebbe fare questa volta. Nel corso degli anni, ha sempre portato qualcosa di nuovo e inaspettato, che fosse un monologo politico, una rilettura di un classico letterario o una performance comica.

Nonostante la breve durata della sua presenza in conferenza stampa, Conti ha comunque lasciato il tempo di condividere alcuni dati di ascolto record e di ricordare l’importanza della serata dedicata alle cover e ai duetti, dove tutti i 29 Big in gara si esibiranno interpretando brani celebri.