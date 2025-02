Mahmood a Sanremo, l’artista che parla e canta in napoletano. Disse: “Napoli mi ispira”

Per la prima volta nelle vesti di co-conduttore e non di cantante, Mahmood fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston per affiancare il direttore artistico, Carlo Conti, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover.

Mahmood a Sanremo 2025: il cantante pazzo di Napoli

Milanese d’origine, Mahmood nel corso della sua carriera non ha mai smesso di esprimere il suo amore per Napoli, una città che ha segnato anche momenti significativi della sua vita artistica. In una vecchia intervista, rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, aveva infatti dichiarato: “Napoli è una città che mi ha sempre ispirato, a cominciare dalla mia strofa di Calipso scritta proprio basandomi sulla vitalità del centro storico napoletano, dal dinamismo che ne caratterizza i vicoli”.

“Napoli, la sua storia, i suoi film, i suoi libri sono stati fin da subito un serbatoio prezioso per la mia scrittura. Apprezzo moltissimo anche la periferia che è tanto ricca di talenti, voglia di fare, costruire e ispirare. A Napoli il pubblico è molto carico e canta a squarciagola tutte le mie canzoni. C’è un’alchimia meravigliosa. Cantare qui è semplicemente pazzesco”.

Ben nota anche la sua abilità nel parlare in napoletano: proprio durante il Festival del 2022, vinto in coppia con Blanco, per rispondere ad un giornalista che aveva sbagliato la pronuncia del suo nome aveva utilizzato un’espressione partenopea che aveva fatto il giro del web (‘a mammeta). Famosissima anche la collaborazione con Geolier, nel pezzo Personale, che ha visto più volte il cantante cimentarsi nelle strofe napoletane mostrando una perfetta pronuncia.

La terra partenopea è stata uno dei set preferiti dall’artista anche per i videoclip delle sue canzoni, basti pensare a Cocktail d’amore, girata nel cuore di Napoli, oppure a Calipso dove rende protagoniste le bellezze di Baia.