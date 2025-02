The Kolors e Sal Da Vinci a Sanremo fanno ballare tutti, l’urlo dell’Ariston: “Forza Napoli”

C’è tanta Napoli nel duetto che Stash e Sal Da Vinci hanno intonato sul palco dell’Ariston: il leader dei The Kolors, in gara tra i big del Festival di Sanremo, si è scatenato sulle note di Rossetto e Caffè in compagnia del cantante napoletano che ha dato vita al tormentone del momento. Gli artisti sono stati accolti calorosamente dal pubblico che non ha esitato ad urlare: “Forza Napoli”.

Napoli a Sanremo: The Kolors e Sal da Vinci con Rossetto e Caffè

I The Kolors hanno scelto di esibirsi alla serata delle cover portando sul palco Sal Da Vinci, il celebre cantante napoletano reduce dal suo più recente successo, intitolato Rossetto e Caffè. Un omaggio, da parte del trio, alle proprie radici, che ha fatto letteralmente scatenare la platea dell’Ariston.

Apprezzatissima la versione pop del brano, in perfetto stile The Kolors, che ha portato ancora una volta a Sanremo la meraviglia della canzone napoletana. Quest’anno a prendere parte alla kermesse canora più famosa d’Italia con un brano in lingua partenopea è stato Rocco Hunt. Napoli è stata protagonista anche nella sfida delle Nuove Proposte con la vittoria di Andrea Settembre.