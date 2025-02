Massimo Ranieri a Sanremo con l’occhio pieno di sangue: cosa è successo al cantante

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, Massimo Ranieri ha deciso di omaggiare la sua Napoli intonando un capolavoro di Pino Daniele, accompagnato da I Neri per Caso, e il pubblico oltre ad apprezzarne le sue doti canore non ha potuto fare altro che notare l’occhio arrossato del cantante che pare si legherebbe ad un banale malanno.

Massimo Ranieri a Sanremo: perché ha l’occhio arrossato

Il celebre cantante partenopeo, in gara tra i big, si è esibito sulle note di Quando, uno dei più grandi successi di Pino Daniele. Una performance sublime, con l’accompagnamento de I Neri per Caso, che ha ancora una volta incantato la platea dell’Ariston.

Non è passato inosservato, però, l’occhio particolarmente rosso di Massimo Ranieri che potrebbe essere legato alla rottura di un capillare o una semplice emorragia sottocongiuntivale. L’artista, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione.

“Si tratta di una banale emorragia sottocongiuntivale: passa da sola, senza terapia, dopo una settimana. E’ un disturbo molto comune, ma nulla di preoccupante” – ha dichiarato all’Adnkronos Salute Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco presso l’ospedale Sacco.

“L’ho visto in Tv come tutti e da quello che ho capito si tratta di una emorragia sottocongiuntivale. In pratica è presente del sangue nella congiuntiva, la parte bianca dell’occhio con i vasi sanguigni. A volte può capitare una rottura dei capillari”.

Un problema che potrebbe legarsi a svariate cause come lo stress che, secondo le parole dell’esperto, “fa aumentare la pressione del sangue che a sua volta favorisce la rottura dei capillari”.