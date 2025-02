Picchiato per 2 anni dal figlio drogato, 82enne non aveva mai denunciato: “È sempre mio figlio”

Veniva picchiato dal figlio che pretendeva denaro per comprare droga: 2 anni di violenze non denunciate per un uomo di 82 anni.

Picchiato dal figlio drogato, non denuncia per due anni

La storia resa nota dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco è solo l’ultimo caso nel quale la dipendenza da sostanze stupefacenti distrugge la vita delle persone e la serenità delle famiglie.

Un uomo di 82 anni, residente proprio a Torre del Greco, dopo l’ennesima violenza subìta dal figlio 42enne scappa in strada e chiama il 112. I carabinieri della locale compagnia intervengono e trovano l’uomo insanguinato ed in preda al panico.

L’anziano racconta ai militari di aver ricevuto percosse, calci, pugni. Come se non bastasse, racconta anche che il figlio gli avrebbe scaraventato la sedia di legno sul viso.

Una sedia in faccia per 40 euro

A scatenare la furia del figlio 42enne quella richiesta, che poi si scoprirà essere frequente: 40 euro, il denaro per comprare una dose di droga.

I carabinieri salgono in casa e trovano la cucina a soqquadro: piatti, bicchieri rotti e una sedia distrutta che confermano il racconto dell’anziano genitore.

Mentre allertano il 118, i militari scoprono che quella non è affatto la prima aggressione subita dall’uomo per gli stessi motivi: solo pochi giorni fa l’anziano era già stato in ospedale per l’ennesima violenza. In quel caso, il figlio lo aveva colpito con un calcio al torace.

Picchiato per 2 anni: “È sempre mio figlio”

Due anni di minacce, aggressioni, percosse: ma l’uomo non aveva mai denunciato: “Perché è sempre mio figlio”, avrebbe dichiarato ai carabinieri. Fino all’altra sera, quando l’intervento dei militari ha consentito di arrestare il 42enne, che era ancora nella cucina sottosopra in stato di evidente agitazione.

Ora si trova in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. La vittima, intanto, è stata dimessa: per lui ci vorranno diversi giorni di riposo e una diagnosi “infrazione nona e decima costa sinistra, contusione anca e femore sinistro e crisi ansiosa”.