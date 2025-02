Tragedia nella notte, cade dalla finestra di casa: è morto il figlio del senatore, aveva 30 anni

Grave lutto per il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto: nella notte è morto il figlio Francesco, un ragazzo di 30 anni, precipitato dalla finestra della sua abitazione in viale Giacomo Mancini, a Cosenza.

Morto il figlio del senatore Occhiuto: aveva 30 anni

Figlio del senatore e nipote dell’attuale presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il giovane Francesco si trovava in casa con i genitori quando improvvisamente, nella serata di venerdì, sarebbe precipitato dalla finestra. A nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118, accorsi sul posto, di rianimarlo: nonostante la corsa verso l’ospedale dell’Annunziata, in codice rosso, e gli sforzi dei medici per tenerlo in vita, il cuore del ragazzo ha smesso di battere poco dopo.

Fin da subito le condizioni del giovane, studente in Psicologia, sarebbero apparse molto gravi. Sono intervenuti anche gli agenti della squadra Mobile di Cosenza che dovranno avviare le indagini del caso e fare chiarezza su quanto accaduto.

“Con tutta Forza Italia sono fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto” – ha scritto su X il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Apprendiamo dell’improvviso e tragico lutto che ha colpito la famiglia Occhiuto. L’Ordine Psicologi Calabria partecipa all’immenso dolore per la perdita dell’amato Francesco, un giovane Collega impegnato anche nell’importante campo della ricerca in Psicologia. Si inviano le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa, stringendoci attorno a famigliari e amici in questo triste momento che lascia un vuoto incolmabile” – è il messaggio di cordoglio dell’Ordine Psicologi della Calabria.