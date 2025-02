Dramma nel Napoletano, perde il controllo della moto e cade: Luigi è morto a 22 anni

Un tragico incidente si verificato nella mattinata di ieri a Torre Annunziata causando la morte di Luigi D’Acunzo, un ragazzo del posto morto a soli 22 anni.

Incidente a Torre Annunziata: Luigi è morto a 22 anni

Il giovane si trovava a bordo della sua moto e stava percorrendo via Andolfi – una delle strade di collegamento che porta al centro commerciale Maximall Oplonti – quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del veicoli cadendo sull’asfalto.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda, pare però che il giovane possa aver urtato un’automobile in sosta prima di precipitare a terra. Si tratta di un’ipotesi che dovrebbe far luce su un eventuale distrazione del ragazzo (che non sarebbe riuscito a scansare l’auto) o di un probabile tamponamento.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne, morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Il magistrato ha messo a disposizione dell’autorità giudiziaria la salma del ragazzo per procedere ad un ipotetico esame autoptico. Saranno analizzati anche i video delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire il percorso fatto dal ragazzo prima di perdere la vita.