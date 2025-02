Due casi di tubercolosi a Napoli: cos’è, sintomi e come si trasmette la malattia

Si registrano due casi di tubercolosi all’ospedale Cotugno di Napoli: si tratta di pazienti stranieri provenienti dagli ospedali di Battipaglia ed Eboli.

Tubercolosi: due casi all’ospedale Cotugno di Napoli

Stando a quanto rende noto Il Mattino, entrambi i pazienti provenivano da due strutture dedicate all’accoglienza dei migranti, collocate rispettivamente alla periferia di Battipaglia e a Sicignano degli Alburni. Dopo una prima assistenza ricevuta presso gli ospedali della zona, sono stati trasferiti presso il nosocomio partenopeo.

Dopo aver accertato il contagio da tubercolosi sono state attivate tutte le precauzioni e i protocolli per evitare la trasmissione della malattia, effettuando anche rigorosi controlli all’interno delle residenze frequentate dai pazienti dove, al momento, non si registrano altri casi di tubercolosi.

Tubercolosi: cos’è, sintomi e come si trasmette

La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, chiamato comunemente Bacillo di Koch (dal nome del medico tedesco che lo scoprì) che nella maggioranza dei casi colpisce i polmoni ma possono essere coinvolte anche altre parti del corpo. Se non trattata la malattia può degenerare causando il decesso del paziente affetto.

La tubercolosi si trasmette per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell’aria da un individuo infetto, ad esempio tramite saliva, starnuti o colpi di tosse carichi di batteri che potrebbero essere inspirati dalle persone nelle vicinanze.

Attraverso le vie aeree i batteri raggiungono e si depositano nei polmoni dove cominciano a crescere e moltiplicarsi. Da lì in alcuni casi i batteri possono diffondersi attraverso il sangue ad altre parti del corpo. La trasmissione del bacillo, tuttavia, non è facilissima ma devono ricorrere alcune condizioni essenziali: il malato deve essere affetto da tubercolosi polmonare attiva, con carica batterica molto elevata, in assenza di terapie già messe in atto e in un ambiente con scarso o assente ricambio d’aria.

I sintomi della tubercolosi polmonare: sono tosse (che dura più di 3 settimane), dolore toracico, febbre e sudorazioni notturne. Nel tempo, la tosse può essere accompagnata da presenza di sangue nell’espettorato. Altri sintomi includono stanchezza e debolezza oltre a perdita di peso. Se la tubercolosi è extrapolmonare, i sintomi varieranno in base alla specifica sede coinvolta.