Confusione Napoli, retroscena infortunio Anguissa: “A Como credeva di non dover entrare”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Frank Zambo Anguissa sarebbe dovuto allo scarso riscaldamento fatto prima di entrare in campo nel corso di Como-Napoli.

SSC Napoli, il retroscena sull’infortunio di Anguissa

Il centrocampista credeva di non dover entrare, convinto di rimanere a riposo per l’intero match dovendo scansare un’eventuale ammonizione che l’avrebbe portato alla squalifica.

“La trasferta di Como ha lasciato segni pesantissimi sul presente e forse anche sul futuro del Napoli: un ko che è costato prima la vetta della classifica, poi la perdita di uno degli uomini chiave di Conte.

E pensare che Anguissa era rimasto inizialmente a riposo per prevenire un’eventuale ammonizione che lo avrebbe portato alla squalifica in vista dell’Inter. Frank a quel punto pensava di non dover entrare, almeno finché Conte non lo ha mandato a scaldarsi per buttarlo nella mischia.

Evidentemente Anguissa, poco abituato al ruolo di subentrante da quando è Napoli e sempre titolare in questo campionato, non è riuscito a scaldarsi a sufficienza prima di entrare. E il muscolo non ha retto”.