Malore sul bus durante la gita, i soccorsi a Torre del Greco poi la tragedia: morto il professore

Dolore a Battipaglia, in provincia di Salerno, per la scomparsa di Giuseppe Francione, geologo e professore morto dopo essere stato colpito da un malore durante una gita scolastica con i suoi alunni a Napoli.

Battipaglia, professore morto durante la gita con gli alunni

Originario di Ottani, Francioni viveva a Battipaglia, dove svolgeva la sua professione di insegnante. Nella giornata di ieri si era diretto a Napoli, con studenti e colleghi, per visitare il Teatro San Carlo ma proprio durante il viaggio di ritorno verso Battipaglia si sarebbe consumata la tragedia.

Sarebbero stati gli altri insegnanti a bordo del pullman ad accorgersi che qualcosa non andava. L’autista ha provveduto a fermare il bus presso un’area di servizio di Torre del Greco per allertare i soccorsi e attendere l’arrivo dei sanitari. Purtroppo, però, a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimare il docente che pare sia deceduto a causa di un infarto. Una scomparsa improvvisa che si è consumata sotto gli occhi increduli dei suoi colleghi e di tutti gli studenti presenti. Il professor Francione lascia sua moglie e i loro due figli.

“Sono rimasto senza parole nell’apprendere la notizia che Giuseppe Francione, il geologo professore, ci ha lasciati. Appena sabato mattina eravamo insieme, con gli amici e colleghi di sempre, seduti al pub di Aquara a sorseggiare un caffè. Si parlava dei progetti comunali a cui ha dato il suo prezioso contributo tecnico. Quanti consigli, sopralluoghi, relazioni, sempre dati con la massima disponibilità. Mi colpiva la sua passione per la montagna, per le rocce, i metalli che non finiva mai di ricercare nei nostri Alburni” – si legge nel messaggio d’addio di Vincenzo Luciano, presidente UNCEM Campania.

“Ci mancherai caro Giuseppe, ci mancherà la tua dolce discrezione e il tuo amore per il nostro territorio e anche per Aquara e per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ci mancherai, come mancherai ai tuoi cari, a tua moglie, ai tuoi figli, a cui darai la forza anche da lassù di andare avanti, forti dei tuoi insegnamenti e del tuo ricordo indelebile. Ti giunga ovunque tu sia il nostro abbraccio riconoscente, come inviamo il nostro forte cordoglio alla tua famiglia”.