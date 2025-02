La piccola Giulia sbranata da Tyson, il veterinario: “Nessuna traccia sul pitbull”

“Non ci sono prove di macchie di sangue sui denti del cane; l’unico elemento che potrebbe sembrare una zona sporca di sangue si trovava sulla testa dell’animale”.

Acerra: Giulia sbranata da un pitbull, parla il veterinario

Così si è espresso il veterinario che in questi giorni sta seguendo Tyson, il pitbull che si presume abbia aggredito e causato la morte della piccola Giulia Loffredo, di appena 9 mesi. Il medico è stato intervistato per un reportage trasmesso da Mattino 4. “Il pitbull non mostra atteggiamenti insoliti” precisa il veterinario. “È un animale che si lascia tranquillamente accudire ed esaminare ogni giorno. Non è mai stato necessario calmarlo con sedativi”.