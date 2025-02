Capitale della Cultura, 2 meraviglie della Campania tra le 10 finaliste: una è napoletana

Sono state svelate le 10 città finaliste che gareggeranno per contendersi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027: quest’anno l’elenco comprende ben due località della Campania, Pompei e Sant’Andrea di Conza, collocate rispettivamente in provincia di Napoli e Avellino.

Capitale Italiana della Cultura 2027: due finaliste della Campania

Il Ministero della Cultura ha reso noto che la Giuria per la selezione della città Capitale Italiana della Cultura 2027, presieduta da Davide Maria Desario, dopo aver esaminato le 17 candidature pervenute, ha selezionato i 10 progetti finalisti, maggiormente rispondenti al bando.

Alla fase finale, dunque, parteciperanno le seguenti città:

Alberobello, provincia di Bari, Puglia – “Pietramadre”;

Aliano, provincia di Matera, Basilicata – “Terra dell’altrove”;

Brindisi, Puglia – “Navigare il futuro”;

Gallipoli, provincia di Lecce, Puglia – “La bella tra terra e mare”;

La Spezia, Liguria – “Una cultura come il mare”;

Pompei, provincia di Napoli, Campania – “Pompei Continuum” ;

; Pordenone, Friuli Venezia Giulia – “Pordenone 2027. Città che sorprende”;

Reggio Calabria, Calabria – “Cuore del Mediterraneo”;

Sant’Andrea di Conza, provincia di Avellino, Campania – “Incontro tempo” ;

; Savona, Liguria – “Nuove rotte per la cultura”.

In generale è il Sud Italia a contare il maggior numero di candidature per il prestigioso titolo tra le meravigliose località pugliesi, calabresi e campane presenti nell’elenco. Le finaliste sono già state convocate per le audizioni pubbliche per presentare in dettaglio il proprio dossier agli esperti che dovranno valutarli.

La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo 2025. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.

Annamaria Chirico, ambasciatrice della tradizione culinaria napoletana, ha espresso il suo orgoglio per la presenza di due città campane tra le dieci finaliste, Pompei e Sant’Andrea di Conza, che “rappresentano due volti della nostra terra”.