Conosciamo i casinò americani più visitati e virali tra i turisti

L’America, terra di infinite opportunità, nasconde anche delle contraddizioni sorprendenti, soprattutto nel mondo del gioco d’azzardo.

Se da un lato i casinò americani più famosi sono considerati i migliori al mondo, dall’altro il gioco d’azzardo è vietato in alcuni Stati.

Con queste premesse, l’organizzazione di un viaggio negli States non può non tenere in considerazione alcune strutture che meritano di essere visitate più di altre, a prescindere dal fatto che vi piaccia o meno il gioco

Las Vegas: la capitale mondiale del gioco d’azzardo

Las Vegas sia al centro del mondo in questo frangente.

In questo particolare contesto, tutto ruota attorno alla fase di pianificazione che non può non tener conto di quanto riportato in questo approfondimento, utile per selezionare quelle location degne della nostra attenzione e di escursioni che hanno tutte le carte in regola per essere indimenticabili.

Las Vegas, in Nevada, è senza dubbio la capitale mondiale del gioco d’azzardo. La città ospita alcuni dei casinò più grandi e lussuosi del mondo, come il Bellagio, il Venetian e l’MGM Grand Las Vegas. Queste strutture offrono un’ampia varietà di giochi, intrattenimento di alta qualità ed eventi di fama mondiale.

Il contrasto con gli Stati confinanti non è un elemento da sottovalutare per chi intende godersi una vacanza in determinate aree degli States.

Già, perché ciò che sorprende è che a poche centinaia di chilometri da Las Vegas, in alcuni Stati confinanti, il gioco d’azzardo è completamente vietato. Questa contraddizione è un esempio lampante delle complessità e delle sfaccettature del sistema americano.

La passione per il gioco degli americani

Nonostante queste restrizioni, la passione per il gioco degli americani rimane forte. Molti sono disposti a fare lunghe distanze in auto per raggiungere i casinò più famosi.

Questa passione è alimentata dalla promessa di vincite leggendarie e dall’atmosfera di eccesso e trasgressione che caratterizza il mondo del gioco d’azzardo.

I casinò americani più scintillanti

Oltre a Las Vegas, ci sono molti altri casinò importanti in America, situati in diversi Stati. Ogni struttura offre un’esperienza unica e un’ampia gamma di giochi e servizi. In rete, abbiamo trovato un ranking che punta tutto su numero di hashtag di Instagram, aggiungendo ai parametri anche il numero di post Instagram con geotag.

Infine, vengono considerate le recensioni di TripAdvisor con foto della struttura ed il numero di scatti su Shutterstock.

In questo contesto, fanno la differenza il Bellagio (Las Vegas), famoso per le sue fontane danzanti e l’elegante design ispirato al Lago di Como, oltre ovviamente al cosiddetto The Venetian (Las Vegas), una fedele riproduzione della città di Venezia, con canali, gondole e ponti.

Tra i big troviamo inoltre il magnifico MGM Grand Las Vegas (Las Vegas), uno dei casinò più grandi del mondo, con un’ampia varietà di giochi, ristoranti e intrattenimento, fino al Caesars Palace (Las Vegas), un’iconica struttura ispirata all’Antica Roma, con colonne, archi e statue.

Ricapitolando, il mondo del gioco d’azzardo in America è ricco di contrasti e contraddizioni. Se da un lato offre opportunità di divertimento e vincite, dall’altro presenta restrizioni e divieti. Tuttavia, la passione per il gioco degli americani rimane forte, alimentando un settore in continua evoluzione.