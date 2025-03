Una bimba di due mesi è tragicamente scomparsa a causa di un rigurgito di latte che le ha ostruito la respirazione mentre riposava.

Inutile il disperato viaggio in auto da Ercolano verso l’ospedale Maresca: nonostante gli sforzi dei sanitari di Torre del Greco per rianimarla, non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Ercolano: neonata muore dopo un rigurgito

Gli agenti del commissariato di zona stanno conducendo approfondimenti per ricostruire con esattezza l’accaduto, un dramma che si è consumato domenica mattina.

La piccola è stata colpita da un malore improvviso mentre dormiva serenamente nella sua culla, poco dopo essere stata allattata.

I medici hanno riscontrato un blocco delle vie respiratorie, probabilmente legato a un rigurgito di latte durante il sonno; ulteriori dettagli emergeranno dalle indagini in corso.