Maria Esposito: “Rosa scoprirà cose devastanti. Mare Fuori 6? Non so se ci sarò”

In attesa del lancio dei nuovi episodi di Mare Fuori 5, la protagonista Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, ha svelato alcune anticipazioni sul suo personaggio, lasciando intendere che molto probabilmente non sarà presente nella stagione 6.

Mare Fuori, Maria Esposito: “Non so se Rosa sarà nella stagione 6”

“In questa stagione i personaggi si relazionano con sé stessi. Rosa è molto più sola e in questa solitudine diventa molto più donna, scopre delle verità e trova delle risposte devastanti. Quello che lei trova di così devastante, però, è l’unica cosa che la riporta in vita, torna a renderla viva” – ha raccontato l’attrice nel corso della conferenza stampa.

“Non so se Rosa ci sarà nella sesta stagione” – ha detto poi rispondendo alla domanda di una giornalista sul futuro del suo personaggio. Se l’uscita di Mare Fuori 6 sembra essere già confermata, dunque, la presenza di Maria Esposito resta incerta. Del resto già la quinta stagione vedrà uscire di scena due grandi protagonisti: Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Matteo Paolillo (Edoardo).

“Il successo mi ha cambiata in meglio perché mi ha fatto tanto crescere come persona. Se oggi sono qua e riesco a parlare ed affrontare tante cose è grazie al mio lavoro e alle persone che ho conosciuto su questo set che mi hanno aiutata in tutto e per tutto” – ha concluso l’attrice.

Quanto al lancio di ulteriori edizioni il produttore Picomedia, Roberto Sessa, ha rivelato: “Mare Fuori ha la fortuna di essere un’arena di racconto che può andare avanti per diverse stagioni. Chi deciderà sarà il pubblico e il nostro partner che è Rai Fiction. Sicuramente questa è una serie fortunata. Ovviamente una parte di questi ragazzi non ci sarà più ma ce ne saranno di nuovi“.

Quanto al personaggio di Rosa Ricci ha rivelato il “ritorno” costante nella sua vita di un altro attore uscito di scena: “Il vero grande partner di Rosa in questa stagione sarà suo padre, quindi ci sarà Raiz”. Confermato nel cast anche Giacomo Giorgio, nei panni di Ciro Ricci, che torna a rivestire un ruolo significativo nella serie come mentore della sorella.